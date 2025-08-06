На мосту в Батайск введут дополнительную полосу с реверсивным движением

Фото: правительство Ростовской области.

На аварийном мосту в Батайск появится дополнительная полоса с реверсивным движением. Ранее движение на участке было ограничено. О проблеме неоднократно говорили местные жители, которые стояли в пробках на Северном подъезде к городу. В Минестерстве транспорта Ростовской области отмечают, что это позволит повысить пропускную способность и снизить количество пробок. Ведомство уже согласовало изменение схемы дорожного движения с Госавтоинспекцией.- До 8 августа будут выполнены работы по изменению временной дорожной разметки, установке дорожных знаков, информационных щитов, светофоров и ограждений. Временная схема с реверсивной полосой будет введена в ночь с 8 на 9 августа», - рассказала заместитель губернатора Ростовской области – министр транспорта Алена Беликова.Напомним, еще в мае этого года после обследования путепровода на северном подъезде к Батайску нашли трещины в дорожном полотне, колейность по полосам движения. Прочность основных конструкций, а также уклоны проезжей части на мосту и подходах к нему, также не соответствовали нормативным требованиям безопасности. Тогда по двум крайним правым полосам временно было ограничено движение.По данным регионального минтранса, подготовкой проектной документации по реконструкции путепровода займется компания ООО «ИнжПроектСтрой». Стоимость работ - 19,1 миллионов рублей. Проект обещают подготовить к лету 2026 года. Затем он пройдет госэкспертизу и начнется поиск подрядчика на выполнение работ.