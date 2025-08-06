Фото: соцсети

Пропавшую без вести пенсионерку нашли живой в Ростовской области. 75-летняя Галина Олейник ушла в неизвестном направлении 2 августа.Женщина проживает в Донецке. В тот день она покинула дом. Близкие сразу начали поиски. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.На протяжении четырех суток Галину разыскивали десятки людей. 6 августа стало известно, что ее нашли живой. Пенсионерка лежала на земле во дворах.Добровольцы вызвали медиков. Галину госпитализировали.