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Пропавшую без вести пенсионерку нашли живой в Ростовской области

Пропавшую без вести пенсионерку нашли живой в Ростовской области
Пропавшую без вести пенсионерку нашли живой в Ростовской области. 75-летняя Галина Олейник ушла в неизвестном направлении 2 августа.

Женщина проживает в Донецке. В тот день она покинула дом. Близкие сразу начали поиски. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

На протяжении четырех суток Галину разыскивали десятки людей. 6 августа стало известно, что ее нашли живой. Пенсионерка лежала на земле во дворах.

Добровольцы вызвали медиков. Галину госпитализировали.
Фото: соцсети
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