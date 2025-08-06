Поселок в Красносулинском районе два месяца выживает без воды

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В посёлке Пригородный, расположенном в Красносулинском районе, уже два месяца нет водоснабжения. Об этом сообщили жители населённого пункта.Людям приходится сидеть в сорокоградусную жару без воды с 4 июня. Причиной стало продолжительная утечка воды на улице 47-й Гвардейской Стрелковой дивизии. Местные жители обращались в водоканал, но их жалобы оставили без ответа.Существует еще одна проблема — постепенное высыхание реки Малая Гнилуша, отметил глава Ударниковского поселения Дмитрий Гайдук. В населённый пункт поступает вода из источника, но её качество оставляет желать лучшего. Баки часто не успевают наполняться.Теперь для местных жителей единственная возможность добыть воду — это пойти к кринице. Там они набирают её вручную, чтобы использовать для питья. Однако это не решает проблему.Глава администрации признал проблему, пообещав приступить к ликвидации утечек водопровода уже 7 августа силами сотрудников водоканала. Однако судьба иссыхающей реки остается неизвестной.