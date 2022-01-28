Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В ростовском Платове задерживается рейс из Екатеринбурга

В ростовском Платове задерживается рейс из Екатеринбурга

В аэропорту Ростова-на-Дону ожидается рейс из Екатеринбурга. Самолет должен прибыть с задержкой в полчаса. Об изменениях в расписании сообщается на онлайн-табло Платова.

Из Екатеринбурга в 6:30 вылетел самолет RRJ-95B. Его прибытие, согласно штатному расписанию, было запланировано на 7:15. Однако прилет ожидается не раньше 7:45. Возможно, рейс задержался из-за тумана.

На Ростовскую область туман опустился 30-31 января. Плохая видимость в ночное и утреннее время стала проблемой для водителей автомобилей, а также для пилотов.
Фото: yandex.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.