В ростовском Платове задерживается рейс из Екатеринбурга

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В аэропорту Ростова-на-Дону ожидается рейс из Екатеринбурга. Самолет должен прибыть с задержкой в полчаса. Об изменениях в расписании сообщается на онлайн-табло Платова.Из Екатеринбурга в 6:30 вылетел самолет RRJ-95B. Его прибытие, согласно штатному расписанию, было запланировано на 7:15. Однако прилет ожидается не раньше 7:45. Возможно, рейс задержался из-за тумана.На Ростовскую область туман опустился 30-31 января. Плохая видимость в ночное и утреннее время стала проблемой для водителей автомобилей, а также для пилотов.