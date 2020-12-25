В Ростовском-на-Дону зоопарке родился белый медведь

В зоопарке Ростова - пополнение. У пары белых медведей в канун Нового года, 27 декабря, появился малыш.Родителями стали самка Комета и самец Айон. Беременность медведицы длилась восемь месяцев. Вес детеныша составил всего 500 граммов.Комета кормит медвежонка самостоятельно, что очень радует сотрудников зоосада. Комета с медвежонком находятся в берлоге. За ними присматривают по камерам видеонаблюдения. Самец же - на воле. Пол новорожденного неизвестен. Увидеть малыша вживую удастся только весной.Восьмилетняя комета родилась в Чехии. В Ростов ее перевезли в 2014 году. Айон - уроженец Ижевска. В донскую столицу он попал в 2019 году.