В ростовском лицее № 14 дети и учителя заболели коронавирусом

В экономическом лицее № 14 Ростова коронавирусом заболели четверо детей. Об этом 22 сентября сообщили в региональном центре по противодействию коронавирусной инфекции.В лицее № 14 четверо детей и пять учителей заболели COVID-19. В связи с этим некоторые классы временно находятся на дистанционном обучении. В учебном заведении проведены все необходимые санитарно-эпидемические мероприятия.Напомним, за последние сутки в Ростовской области опасной инфекцией заразился еще 181 человек. Дети обычно легче переносят заболевание, так как не страдают сопутствующими заболеваниями. При этом сложнее побороть коронавирус пожилым людям. По статистике, большинство жертв COVID-19 - люди пенсионного возраста.