Десять детей заразились коронавирусом за сутки в Ростовской области

В Ростовской области коронавирус за сутки подтвердился у десяти детей. Об этом свидетельствуют данные с сайта правительства донского региона.По данным на 17 сентября, в Ростовской области зафиксировали 171 случай заражения новым коронавирусом, из которых 104 - в Ростове-на-Дону. Большинство новых заболевших (37,4%) - это дончане в возрасте от 46 до 65 лет. Таких больных в регионе - 64 человека. Еще 52 инфицированных (30,4%) - люди от 18 до 45 лет, 34 больных (19,9%) - в возрасте от 66 до 79 лет, еще 11 пациентов (6,4%) - люди старше 80 лет, детей - 10 человек.Наряду с небывалым ростом заболеваемости растет и количество умерших в регионе. За последние сутки в Ростовской области семь человек скончались от коронавируса. Общее число жертв COVID-19 составляет 423 дончанина. Большинство из них - люди преклонного возраста с различными сопутствующими заболеваниями.