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Еще 10 детей заболели коронавирусом в Ростовской области

Еще 10 детей заболели коронавирусом в Ростовской области
В Ростовской области коронавирусом за сутки заболели 10 детей. Всего в регионе зафиксировали 152 заболевших, а общее количество инфицированных достигло 3 569.

Стоит отметить, что порядка 80% детей легче, чем взрослые, переносят новую коронавирусную инфекцию, однако они дольше остаются заразными. Об этом говорил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«80% детей болеют легче, чем взрослые. Есть особенности иммунного реагирования и прочее, но они, к сожалению, длительнее выделяют вирус и являются источником инфекции для окружающих», - рассказывал Горелов.

Теги: коронавирус в Ростове

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