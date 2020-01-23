В Ростовском дельфинарии на свет появился детёныш



В начале января в Ростовском дельфинарии произошло радостное событие. На свет появился дельфинёнок.



Счастливыми родителями стали 7-летняя Эльза и 9-летний Клаус, которые, к слову, также родились в Ростовском дельфинарии.



Как рассказал тренер дельфинария Павел Долонский, мама вынашивала малыша около года. Беременность и роды прошли без осложнений.

- Дельфины рождаются в воде и до определенного возраста не должны отниматься от матери, - рассказал Долонский. - Так они и плавают вместе на протяжении как минимум месяца.



Сейчас Эльза кормит детёныша молоком и учит его плавать. Папа также принимает участие в жизни ребёнка. Он присматривает за ним, пока мама отлучается, чтобы поесть.



Пол малыша ещё не определили, так как он не отходит от матери. Когда это удастся сделать, для дельфинёнка выберут имя. Поучаствовать в этом процессе смогут все желающие. В соцсетях пройдёт конкурс на выбор имени.