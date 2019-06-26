В администрации Ростова назначен новый директор департамента экономики



В мэрии Ростова произошли кадровые изменения. Директором департамента экономики назначена 40-летняя Полина Коростиева. Ранее она занимала должность заместителя руководителя этого же ведомства.



У нового директора - три высших образования. В 2000 году она окончила Северо-Кавказскую академию госслужбы по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2010-м получила диплом юриста в ЮФУ, в 2013 году стала выпускницей РИНХа по специальности «Менеджмент».

- С 2000-го по 2010 год Полина Коростиева замещала должности в Министерстве экономики Ростовской области. Следующие семь лет работала в региональном департаменте развития малого и среднего предпринимательства и туризма Ростовской области, - рассказали в пресс-службе администрации города.



С 2016-го по май 2017 года чиновница занимала различные должности в донском министерстве экономического развития. Затем она перешла на работу в департамент экономики Ростова.



Напомним, последние четыре года департамент возглавляла Светлана Камбулова. Она была назначена на должность 20 января 2015 года.