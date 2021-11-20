В Ростовской области жертвами коронавируса за сутки стали 38 человек

Фото: Алексей Бойко.

Число умерших от коронавируса жителей Ростовской области приблизилось к 8,5 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в регистре умерших от инфекции.По состоянию на 23 ноября, от опасной инфекции скончались 38 человек в возрасте старше 40 лет. Это 24 женщины от 42 до 86 лет, а также 14 мужчин от 44 до 92 лет. Жертвы коронавируса страдали хроническими заболеваниями, которые способствовали тяжелому течению болезни. Среди них - проблемы с сердцем, ожирение, онкология и сахарный диабет.Всего с начала пандемии коронавирус забрал жизни 8 465 человек, а опасным вирусом болели более 170 тысяч жителей Ростовской области.