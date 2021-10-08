В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались 27 человек старше 50 лет

Еще 27 жителей Ростовской области старше 50 лет стали жертвами коронавируса. Об этом сообщает правительство донского региона по состоянию на 11 октября.От опасной инфекции скончались 18 женщин от 58 до 85 лет, а также девять мужчин от 51 года до 83 лет. Все умершие страдали опасными заболеваниями, которые способствовали тяжелому течению коронавируса. Среди них - ожирение, сахарный диабет и болезни сердечно-сосудистой системы.За весь период жертвами COVID-19 стал 7 121 человек. Больше половины умерших - пожилые люди. Однако есть жертвы среди молодых людей, а также детей. В частности, за все время пандемии от вируса скончался 12-летний мальчик. У пациента было тяжелое заболевание нервной системы.Стоит отметить, что в последнее время эпидемиологическая ситуация в Ростовской области очень напряженная. Ковидные госпитали работают на пределе возможностей, а медики не справляются с нагрузкой.