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В Ростовской области существенно снизилось число умерших от коронавируса

В Ростовской области существенно снизилось число умерших от коронавируса
В Ростовской области снизилось число умерших от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные правительства донского региона.

По данным на 8 октября, за сутки от опасной инфекции скончались 15 человек. Это девять женщин от 61 года до 90 лет и шестеро мужчин от 39 до 90 лет. Умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Среди них - ожирение, онкология и сахарный диабет. За весь период жертвами COVID-19 в области стал 7 041 человек.

Примечательно, что в минувшие сутки скончалось рекордно низкое за последние дни число человек. Ранее медики регистрировали по 30 с лишним умерших от опасного вируса.

Зараженных в Ростовской области все больше. За последние сутки коронавирус подхватили 523 человека. Общее число инфицированных с начала пандемии составило более 142 тысяч человек.
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