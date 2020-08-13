В Ростовской области жертвами коронавируса стали еще шесть человек

Еще шесть человек скончались от коронавируса в донском регионе. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.По данным на 15 августа, жертвами COVID-19 за прошедшие 24 часа стали 70-летняя женщина с онкологическим и эндокринологическим заболеваниями, 73-летний мужчина с сахарным диабетом и 71-летний дончанин с хроническим заболеванием желудочно-кишечного тракта. Кроме того, от коронавируса умерли 65-летний мужчина с нарушением обмена веществ и 68-летний житель донского региона с туберкулезом легких и алкоголизмом. Все они имели хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.За сутки от опасного вируса также умерла 65-летняя женщина с нарушением обмена веществ и гипертонической болезнью.Всего жертвами коронавируса стали 284 пациента.