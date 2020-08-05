В Ростовской области от коронавируса умерли еще шесть человек

В Ростовской области еще шесть человек стали жертвами коронавируса. Об этом сообщили в правительстве региона 7 августа.За последние сутки от опасной инфекции скончались 58-летний мужчина с гипертонической болезнью с осложнениями, хроническим заболеванием легких и сахарным диабетом, 84-летний пациент с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 67-летняя и 56-летняя женщины с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и нарушением обмена веществ, 82-летняя женщина с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Самой старшей из жертв стала 85-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, в том числе неврологическими. Общее число умерших за все время пандемии - 255.Также выросло количество заболевших в регионе. По состоянию на 7 августа в Ростовской области диагноз подтвердился у 128 человек. Общее число заболевших за все время достигло 13 851. Лечение в стационарах получают 939 пациентов. Загруженность подготовленного в регионе коечного фонда - 43%.