В Ростовской области от коронавируса умерли четыре человека. Об этом сообщает правительство донского региона.Так, жертвами опасного вируса на 6 августа стали 73-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с неврологическими осложнениями, 56-летний мужчина с гипертонической болезнью, сахарным диабетом и нарушением обмена веществ, 69-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями, хронической болезнью легких, нарушением обмена веществ. Самым молодым стал 47-летний мужчина с хроническим психическим заболеванием и нарушением обмена веществ. Общее число умерших от коронавируса насчитывает 249 человек.Выросло в донском регионе и количество заразившихся коронавирусом. За сутки положительные тесты получили 130 человек, а общее количество заболевших в Ростовской области составило 13 723 зараженных.