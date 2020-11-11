В Ростовской области зарегистрировали ещё 18 смертей от коронавируса

В Ростовской области от коронавируса скончались ещё 18 человек. Общее число жертв на Дону перевалило за 1 000. Об этом сообщили в региональном правительстве 13 ноября.Так, за минувшие сутки COVID-19 забрал жизни десяти женщин в возрасте 48, 52, 53, 55, 57, 59, 70, 72, 74 и 90 лет. Также с подтверждённым ковидным диагнозом умерли восемь мужчин 44, 49, 53, двое 67, 73, 83 лет и 91 года. По результатам патологоанатомического вскрытия специалисты обнаружили у больных ещё ряд хронических заболеваний.За весь период пандемии в Ростовской области от коронавируса скончался 1 031 человек. В стране этот показатель на сегодняшний день составил 32 443.Добавим, губернатора Василия Голубева настораживает критическая ситуация в регионе. По его мнению, число скончавшихся от коронавирусной инфекции в последнее время не уменьшается, а напротив, растет. Одной из причин, которую выделил глава, является недоработка со стороны министерства здравоохранения и чиновников.В Ростовской области продолжает расти количество заражённых COVID-19. Сегодня инфицированных стало на 310 человек больше. Всего зарегистрировали 34 657 больных коронавирусом.