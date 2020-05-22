В Ростовской области зарегистрировали 3 930 заражённых коронавирусом

Коронавирусом в Ростовской области заразились 203 человек. В общей сложности, по состоянию на 26 мая, в регионе — уже 3 930 заболевших. Информацию сообщили на сайте Стопкоронавирус.рф.Более половины случаев протекают бессимптомно. Болезнь поражает как пенсионеров, так и детей. Ребята переносят её намного легче, они быстро выздоравливают и требуют госпитализации. К несчастью, этого нельзя сказать о пожилых пациентах. На них коронавирус сказывается сильнее. Смертность также выше среди людей старшего возраста. Большая их часть страдает хроническими болезнями, которые вкупе с COVID-19 приводят к летальному исходу.В России с момента выявления первого заболевшего зарегистрировали уже 362 342 инфицированных. За последние сутки диагноз поставили 8 915 людям. От коронавируса скончались 3 807 жителей страны.