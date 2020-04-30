В Ростовской области зарегистрировали 1 353 случаев заражения коронавирусом

Ростовская область находится на подъёме заболеваемости COVID-19. Только за последние сутки в регионе зарегистрировали 90 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на утро 5 мая за весь период на Дону выявили 1 353 инфицированных. Об этом сообщает портал Стопкоронавирус.рф.Примерно десятая часть пациентов уже излечилась. К несчастью, в области стали регистрировать и летальные исходы. Возраст умерших варьируется от 29 до 90 лет. Практически у всех скончавшихся были сопутствующие заболевания.Самая большая доля заражённых подхватила болезнь, контактируя с уже инфицированным человеком. Немалую часть занимают и завезённые случаи. Так как у половины пациентов болезнь протекает бессимптомно, всех, кто прибыл из-за пределов Ростовской области, просят сразу отправляться на самоизоляцию. Человек, не подозревая у себя наличие болезни, может заразить даже попутчика в автобусе, у которого COVID-19 может протекать уже в более тяжёлой форме.За сутки по всей России зарегистрировали 10 102 случаев заражения коронавирусом. В общей сложности в стране - 155 370 инфицированных. Смертельных исходов выявлено 1 451.