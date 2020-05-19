Коронавирусом заразились 2 926 жителей Ростовской области

Каждый день в Ростовской области прибавляется большое количество заражённых коронавирусом. В течение суток диагноз «COVID-19» подтвердили ещё у 142 человек. Всего на территории региона, по данным на 21 мая, официально зарегистрировано 2 926 случаев инфицирования.Чаще всего в тяжёлой форме болезнь протекает у людей пенсионного возраста. Среди заражённых - немало детей, однако они переносят инфекцию в лёгкой форме. Встречаются случаи инфицирования и среди беременных. В связи с этим в области в обязательном порядке каждую будущую маму на 38-й неделе тестируют на коронавирус.По большей части COVID-19 протекает бессимптомно. Чтобы вовремя выявить болезнь и изолировать заражённого от общества, в Ростовской области обследуют всех, кто приезжает из-за рубежа, а также сотрудников медицинских организаций. Контактных лиц и тех, кто вернулся из других регионов страны, помещают на самоизоляцию.С момента выявления первого случая заболевания на территории России в стране зафиксировали уже 317 554 человека с коронавирусом. Только за последние сутки диагноз получили 8 849 граждан. От COVID-19 умерли 3 099 пациентов.