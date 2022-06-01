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В Ростовской области «заминировали» учебные заведения

В Ростовской области «заминировали» учебные заведения
В Ростовской области в очередной раз поступают сообщения о минировании учебных учреждений. Анонимные предупреждения об угрозах появились 3 июня.

Известно о сообщениях, поступивших в трех городах: Донецке, Миллерово и Гуково. В первом предупреждали о минировании детских садов и школ. В двух других предостерегли об опасности в филиалах РИНХа. Саперы вместе с кинологами прибыли к зданию вуза еще около полудня. Они проверили все помещения, но так и не нашли взрывчатых веществ.

В Донецке проверка только началась. У школ и детсадов дежурят все оперативные службы. Специалисты ищут в зданиях то, что может взорваться.

Напомним, письмо с угрозой утром 3 июня пришло также на электронную почту Донецкого городского суда. Судя по всему, кто-то вновь решил пошутить, как это было несколькими неделями ранее.
Фото: Газета «Новость».
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