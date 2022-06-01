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В Донецке Ростовской области «заминировали» здание городского суда

В Донецке Ростовской области «заминировали» здание городского суда
В Донецком городском суде эвакуируют людей из-за сообщения о минировании. Анонимное электронное письмо о готовящемся ЧП пришло на почту суда утром 3 июня.

Сотрудников и посетителей суда подняли по тревоге и попросили выйти на улицу. Здание суда оцепили, на место выехали все экстренные службы. Сейчас правоохранители с собаками проводят обследование помещений. Если сообщение о минировании окажется ложным, суд продолжит свою работу в привычном режиме.

Отметим, что последний раз здание Донецкого суда минировали менее месяца назад. Тогда на почту учреждения пришло электронное письмо. Информация о наличии опасных предметов не подтвердилась.
Фото: yandex.ru
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