Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В поселке Аксайского района построили 50% инженерной инфраструктуры для земельных участков многодетных семей

В поселке Аксайского района построили 50% инженерной инфраструктуры для земельных участков многодетных семей
В поселке Золотой Колос Аксайского района готово 50% инфраструктуры для земельных участков многодетных семей. Работы планируют завершить в течение 2022 года.

К завершению первого этапа в 2020 году на территории уже проложили более 10 километров линий электропередачи и столько же сетей водоснабжения, а также более 5 километров подземных кабельных линий.

Сейчас, в рамках госконтракта регионального Минстроя с ООО «Дорстрой» стоимостью 494,6 млн рублей, реализуется второй этап строительства.

– Общая строительная готовность объекта – 50%. Сейчас здесь ведутся работы по устройству дорожной одежды, монтажу трубопроводов, оснований и рабочей части колодцев. Одновременно подрядчик занимается разработкой грунта для сетей газификации и связи, монтирует газопровод, укладывает нижний слой асфальтобетона, – пояснил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц. – Объект переходящий, строительство инженерной инфраструктуры в Золотом Колосе продолжится в 2022 году.

К завершению II этапа на территории Золотого Колоса появятся более 13 километров автодороги, сети газоснабжения среднего и низкого давления, газорегуляционные пункты, около 10 километров сети канализации с насосной станцией.

ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» регулярно проводит мониторинг и контролирует ход выполнения строительно-монтажных работ.
Фото: правительство Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.