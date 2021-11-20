В поселке Аксайского района построили 50% инженерной инфраструктуры для земельных участков многодетных семей

Фото: правительство Ростовской области.

В поселке Золотой Колос Аксайского района готово 50% инфраструктуры для земельных участков многодетных семей. Работы планируют завершить в течение 2022 года.К завершению первого этапа в 2020 году на территории уже проложили более 10 километров линий электропередачи и столько же сетей водоснабжения, а также более 5 километров подземных кабельных линий.Сейчас, в рамках госконтракта регионального Минстроя с ООО «Дорстрой» стоимостью 494,6 млн рублей, реализуется второй этап строительства.– Общая строительная готовность объекта – 50%. Сейчас здесь ведутся работы по устройству дорожной одежды, монтажу трубопроводов, оснований и рабочей части колодцев. Одновременно подрядчик занимается разработкой грунта для сетей газификации и связи, монтирует газопровод, укладывает нижний слой асфальтобетона, – пояснил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц. – Объект переходящий, строительство инженерной инфраструктуры в Золотом Колосе продолжится в 2022 году.К завершению II этапа на территории Золотого Колоса появятся более 13 километров автодороги, сети газоснабжения среднего и низкого давления, газорегуляционные пункты, около 10 километров сети канализации с насосной станцией.ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» регулярно проводит мониторинг и контролирует ход выполнения строительно-монтажных работ.