В Ростовской области зафиксировали снижение числа заболевших коронавирусом

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области зафиксировали снижение прироста инфицированных коронавирусом. Об этом главный санврач региона рассказал 16 ноября во время заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19.Евгений Ковалев уточнил, что по сравнению с предыдущей неделей прирост составил немногим более 1%. Это минимальное значение за последние два месяца.- На 45-й неделе сохранилась тенденция снижения темпа прироста заболеваемости, сформировавшаяся на нерабочей неделе, - добавил руководитель Роспотребнадзора Ростовской области. - Среднесуточная заболеваемость пока остается около 650 случаев. Активность эпидемиологического процесса по коронавирусу разгоняется в основном за счет несоблюдения правил профилактики взрослым населением.Отметим, всего с начала пандемии в Ростовской области зафиксировали 166 452 случая заболевания. Из них 646 - за минувшие сутки. При этом с начала месяца и нерабочей недели в регионе несколько раз обновились антирекорды по числу новых инфицированных. за последние две недели прирост зараженных составлял не менее 640 человек, хотя еще в октябре в день выявляли около 580-600 человек с коронавирусом в среднем. Какое именно снижение прироста инфицированных увидел главный санврач региона, остается непонятным. Создается впечатление, что статистика по COVID-19, которую предоставляют в областном правительстве, отличается от той, что доходит в Роспотребнадзор.