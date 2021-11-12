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В Ростовской области зафиксировали снижение числа заболевших коронавирусом

В Ростовской области зафиксировали снижение числа заболевших коронавирусом
В Ростовской области зафиксировали снижение прироста инфицированных коронавирусом. Об этом главный санврач региона рассказал 16 ноября во время заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Евгений Ковалев уточнил, что по сравнению с предыдущей неделей прирост составил немногим более 1%. Это минимальное значение за последние два месяца.

- На 45-й неделе сохранилась тенденция снижения темпа прироста заболеваемости, сформировавшаяся на нерабочей неделе, - добавил руководитель Роспотребнадзора Ростовской области. - Среднесуточная заболеваемость пока остается около 650 случаев. Активность эпидемиологического процесса по коронавирусу разгоняется в основном за счет несоблюдения правил профилактики взрослым населением.

Отметим, всего с начала пандемии в Ростовской области зафиксировали 166 452 случая заболевания. Из них 646 - за минувшие сутки. При этом с начала месяца и нерабочей недели в регионе несколько раз обновились антирекорды по числу новых инфицированных. за последние две недели прирост зараженных составлял не менее 640 человек, хотя еще в октябре в день выявляли около 580-600 человек с коронавирусом в среднем. Какое именно снижение прироста инфицированных увидел главный санврач региона, остается непонятным. Создается впечатление, что статистика по COVID-19, которую предоставляют в областном правительстве, отличается от той, что доходит в Роспотребнадзор.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону Роспотребнадзор

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