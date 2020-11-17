На Дону максимальную заболеваемость COVID-19 выявили в Зверево и Верхнедонском районе

В Зверево и Верхнедонском районе показатель заболеваемости в три раза превышает среднее значение по Ростовской области. Об этом Евгений Ковалев рассказал 19 ноября на заседании оперативного штаба.Показатель заболеваемости в Зверево составляет 143 человека на 100 тысяч населения, а в Верхнедонском районе - 148. При этом среднеобластной показатель равен 51 на 100 тысяч жителей. Намного больше это значение оказалось в Песчанокопском (123 человека), Заветинском (108), Тарасовском (100), Боковском (77), Миллеровском (73) районах.Песчанокопский и Боковский районы также лидируют по темпам прироста заболеваемости. Среднеобластное значение составляет 6,3%. В Песчанокопском оно достигло 22%, а в Боковском - 29%.По мнению главного санврача региона Евгения Ковалева, ситуация с распространением коронавируса остается сложной, несмотря на хороший показатель ежедневного прироста последних двух недель (менее 1%).В связи с низкими объемами тестирования за минувшие семь дней в Советском и Обливском районах не зафиксировали ни одного случая заражения COVID-19.