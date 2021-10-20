В Ростовской области зафиксировали новый рекорд по числу умерших от COVID-19

В Ростовской области коронавирус забрал жизни 36 пациентов ковидных госпиталей. По данным на 22 октября, это новый антирекорд за весь период пандемии. Последний раз максимальное количество умерших пришлось на 4 октября. Тогда скончались 32 человека.За последние 24 часа не стало 18 женщин в возрасте от 55 до 96 лет и 18 мужчин - от 42 до 83 лет. Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 7 453 человек. По числу смертей от коронавируса регион занимает первое место в ЮФО и четвертое - в стране. Лидирующей тройкой остаются Москва (30 537 человек), Санкт-Петербург (23 229) и Московская область (8 417).