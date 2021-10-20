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В Ростовской области зафиксировали новый рекорд по числу умерших от COVID-19

В Ростовской области зафиксировали новый рекорд по числу умерших от COVID-19
В Ростовской области коронавирус забрал жизни 36 пациентов ковидных госпиталей. По данным на 22 октября, это новый антирекорд за весь период пандемии. Последний раз максимальное количество умерших пришлось на 4 октября. Тогда скончались 32 человека.

За последние 24 часа не стало 18 женщин в возрасте от 55 до 96 лет и 18 мужчин - от 42 до 83 лет. Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.

Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 7 453 человек. По числу смертей от коронавируса регион занимает первое место в ЮФО и четвертое - в стране. Лидирующей тройкой остаются Москва (30 537 человек), Санкт-Петербург (23 229) и Московская область (8 417).
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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