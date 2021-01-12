В Ростовской области за сутки зафиксировали наибольшее количество умерших от коронавируса
В Ростовской области за сутки коронавирус унес жизни 29 человек - рекордное количество за весь период пандемии. По состоянию на 14 января не стало 19 женщин в возрасте от 57 до 88 лет и 10 мужчин от 59 до 82 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, сообщили в региональном правительстве.
Ростовская область занимает первое место среди ЮФО и четвертое в стране по числу смертей от COVID-19 (2 293 человека). Еще больше пациентов ковидных госпиталей скончались в Москве (12 241 человек), Санкт-Петербурге (8 649) и Московской области (3 188). По информации портала стопкоронавирус.рф, всего опасный вирус унес жизни 63 940 россиян.
Донской регион по-прежнему находится на втором этапе снятия ограничений. Несмотря на это, с 28 декабря 2020-го по 14 января 2021 года на территории области действуют дополнительные меры. В основном ограничения предусматривают проведение корпоративов, работу кафе и ресторанов, а также зрелищно-массовые мероприятия.