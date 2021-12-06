В Ростовской области зафиксировали еще 655 случаев заражения коронавирусом

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В Ростовской области стремительно продолжает расти число заболевших коронавирусом. Новые данные на 8 декабря публикует правительство донского региона.За минувшие сутки коронавирус диагностировали 655 жителям Ростовской области. Из общего числа новых инфицированных 36,7% - пациенты в возрасте от 18 до 45 лет; еще 34% - заболевшие от 46 до 65 лет; 17,7% - пенсионеры от 66 до 79 лет; 5,3% - пожилые люди старше 80 лет. Число зараженных среди детей пошло на спад - 6,3% из общего количества заболевших за сутки.Всего в области опасный диагноз поставили 180 762 жителям. Почти 155 тысяч из этого количества уже победили заболевание. Чуть более девяти тысяч человек не смогли справиться с инфекцией.По мнению медиков, одним из лучших способов победить пандемию считается коллективный иммунитет, который может выработаться только благодаря массовой вакцинации. В настоящее время без сертификата о прививке люди не могут зайти в ТЦ и посетить какие-то мероприятия.