В Ростовской области зафиксировали ещё 625 случаев заражения COVID-19

Фото: Алексей Бойко.

В донском регионе продолжают регистрировать антирекорды по числу заболевших коронавирусом. Новые данные по числу инфицированных вирусом представили в правительстве Ростовской области.По данным на 30 октября, в регионе 625 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего, более 30%, заболевших - люди от 18 до 45 лет. Еще 29,8% - это пациенты от 46 до 65 лет; 15,5% составили пенсионеры от 66 до 79 лет; 4,0% - пожилые люди старше 80 лет. За сутки из всего числа новых заболевших 18,4% - дети.С начала пандемии коронавирус подтвердился у 155 тысяч человек. Почти 8 тысяч из этого числа не смогли победить заболевание.