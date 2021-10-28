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В Ростовской области зафиксировали ещё 625 случаев заражения COVID-19

В Ростовской области зафиксировали ещё 625 случаев заражения COVID-19
В донском регионе продолжают регистрировать антирекорды по числу заболевших коронавирусом. Новые данные по числу инфицированных вирусом представили в правительстве Ростовской области.

По данным на 30 октября, в регионе 625 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего, более 30%, заболевших - люди от 18 до 45 лет. Еще 29,8% - это пациенты от 46 до 65 лет; 15,5% составили пенсионеры от 66 до 79 лет; 4,0% - пожилые люди старше 80 лет. За сутки из всего числа новых заболевших 18,4% - дети.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 155 тысяч человек. Почти 8 тысяч из этого числа не смогли победить заболевание.
Фото: Алексей Бойко.
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