Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области выявили 469 новых случаев заражения коронавирусом

В Ростовской области выявили 469 новых случаев заражения коронавирусом
В Ростовской области медики зафиксировали 469 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает правительство донского региона за минувшие сутки.

По данным на 23 сентября, большинство новых инфицированных - люди от 18 до 45 лет. Они составляют 34,5% от общего количества заболевших. Еще 30,3% - пациенты от 46 до 65 лет, еще 11,5% - пенсионеры от 66 до 79 лет; 4,3% - пациенты старше 80 лет. По-прежнему много заболевших среди детей - 19,4%. Зачастую дети легко переносят инфекцию, но являются переносчиками заболевания и могут быть опасными для своих бабушек и дедушек.

С начала пандемии в регионе выявили более 135 тысяч человек, заболевших коронавирусом. Из этого числа практически 90% победили инфекцию.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.