В Ростовской области выявили 469 новых случаев заражения коронавирусом

В Ростовской области медики зафиксировали 469 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает правительство донского региона за минувшие сутки.По данным на 23 сентября, большинство новых инфицированных - люди от 18 до 45 лет. Они составляют 34,5% от общего количества заболевших. Еще 30,3% - пациенты от 46 до 65 лет, еще 11,5% - пенсионеры от 66 до 79 лет; 4,3% - пациенты старше 80 лет. По-прежнему много заболевших среди детей - 19,4%. Зачастую дети легко переносят инфекцию, но являются переносчиками заболевания и могут быть опасными для своих бабушек и дедушек.С начала пандемии в регионе выявили более 135 тысяч человек, заболевших коронавирусом. Из этого числа практически 90% победили инфекцию.