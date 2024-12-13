Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области задержали мужчин, обналичивших более 2 млрд рублей

В Ростовской области задержали мужчин, обналичивших более 2 млрд рублей
В Ростовской области задержаны семеро мужчин, обвиняемых в организации преступного сообщества и участии в нем. Их обвиняют в неправомерном обороте средств, незаконной банковской деятельности и образовании юрлиц.

Следствием установлено, что с 2020 по 2023 года. Семеро мужчин зарегистрировали больше 80 хозяйственных субъектов. Ими было изготовлено около тысячи поддельных распоряжений о переводе средств. Мужчины обналичивали средства и отдавали клиентам, которые хотели получить нелегальные услуги.

Оборот средств составил 2 миллиарда рублей. Незаконный доход в результате достиг более 93 миллионов рублей.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.