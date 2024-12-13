В Ростовской области задержали мужчин, обналичивших более 2 млрд рублей

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В Ростовской области задержаны семеро мужчин, обвиняемых в организации преступного сообщества и участии в нем. Их обвиняют в неправомерном обороте средств, незаконной банковской деятельности и образовании юрлиц.Следствием установлено, что с 2020 по 2023 года. Семеро мужчин зарегистрировали больше 80 хозяйственных субъектов. Ими было изготовлено около тысячи поддельных распоряжений о переводе средств. Мужчины обналичивали средства и отдавали клиентам, которые хотели получить нелегальные услуги.Оборот средств составил 2 миллиарда рублей. Незаконный доход в результате достиг более 93 миллионов рублей.Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.