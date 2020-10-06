В Ростовской области за сутки от коронавируса выздоровели 249 человек

Количество выздоровевших от COVID-19 в Ростовской области достигло почти 19 тысяч человек. Об этом сообщило региональное правительство.Всего за период пандемии с опасной инфекцией справились 18 917 заболевших, из которых 249 - по состоянию на 8 октября.При этом число новых зараженных также продолжает расти. За последние 24 часа вирусом заболел 261 житель Ростовской области. Всего на Дону COVID-19 зафиксировали у 23 818 человек.За минувшие сутки умерших от коронавируса не зарегистрировано, однако за весь период пандемии жертвами новой болезни стали 559 дончан.