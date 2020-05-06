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Число жертв коронавируса в Ростовской области выросло до 16

Число жертв коронавируса в Ростовской области выросло до 16
В Ростовской области, по данным на 8 мая, от коронавируса скончались 16 человек. Такие данные приводит портал официальной статистики по COVID-19 коронавирус.рф.

За последние сутки причину смерти от коронавируса подтвердили в результате лабораторных исследований в четырёх случаях.
- Жертвами коронавируса стали ростовчане - 81-летний мужчина, женщины 60 и 69 лет, имеющие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, - рассказали в правительстве Ростовской области. - Скончавшаяся 47-летняя жительница Азовского района имела заболевание эндокринной системы в запущенной форме и поздно обратилась за медицинской помощью.

На 7 мая в донском регионе зарегистрировано 1 594 случая заболевания коронавирусом. В тяжёлом состоянии находятся 15 пациентов. Выздоровели 262 человека.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19 в Ростовской области

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