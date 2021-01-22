В Ростовской области за сутки скончались 28 человек с коронавирусом

В Ростовской области скончались еще 28 пациентов ковидных госпиталей. За сутки с 25 по 26 января из жизни ушли 14 мужчин в возрасте от 52 до 90 лет и 14 женщин от 54 до 84 лет. По информации регионального правительства, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.Зараженных дончан при этом не становится меньше. За минувшие 24 часа специалисты выявили COVID-19 еще у 382 человек. Всего за период пандемии коронавирус подхватили 61 814 жителей Ростовской области. Из них 2 533 пациента не смогли побороть инфекцию.Большинство скончавшихся — пожилые люди, однако вирус опасен для всех возрастов. Летом 2020 года от COVID-19 умер 12-летний ребенок, а осенью не стало 18-летнего парня и двух девушек 19 и 23 лет.