Рыбак из Ростовской области добыл редкий трофей - сазана почти в 9 килограммов

Житель города Шахты Михаил Шубин стал обладателем впечатляющего улова – сазана весом почти девять килограммов. Рекордная рыба была поймана в ночь на 30 апреля на теплом канале Новочеркасской ГРЭС. Информацией об этом поделился портал КВУ.Михаил Шубин, рыбак с многолетним стажем, известен своими успехами в ловле рыбы как стандартных размеров, так и трофейных экземпляров. По его словам, вечерние и ночные часы обычно приносят улов из карасей и сомов. Однако в этот раз удача улыбнулась ему особенно.Около 5 часов утра Михаил начал прикармливать место кукурузой, и уже через три часа, в 8:00, его ожидания были щедро вознаграждены. Мощная поклевка, запоминающаяся каждому рыболову, едва не утянула снасть в воду.- Я подскочил, схватил удилище и сразу понял, что на крючке серьезная рыба, — делится впечатлениями Михаил. — Вываживание заняло около десяти минут, и вот уже сазан оказался в подсаке. Сделал несколько фотографий на память и отпустил рыбу обратно в водоем, чтобы она могла подрасти, — рассказал рыбак.Точный вес трофейного сазана составил 8 килограммов 780 граммов. Этот результат стал предметом гордости и ярким воспоминанием для Михаила Шубина.