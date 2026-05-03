Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Рыбак из Ростовской области добыл редкий трофей - сазана почти в 9 килограммов

Рыбак из Ростовской области добыл редкий трофей - сазана почти в 9 килограммов

Житель города Шахты Михаил Шубин стал обладателем впечатляющего улова – сазана весом почти девять килограммов. Рекордная рыба была поймана в ночь на 30 апреля на теплом канале Новочеркасской ГРЭС. Информацией об этом поделился портал КВУ.

Михаил Шубин, рыбак с многолетним стажем, известен своими успехами в ловле рыбы как стандартных размеров, так и трофейных экземпляров. По его словам, вечерние и ночные часы обычно приносят улов из карасей и сомов. Однако в этот раз удача улыбнулась ему особенно.

Около 5 часов утра Михаил начал прикармливать место кукурузой, и уже через три часа, в 8:00, его ожидания были щедро вознаграждены. Мощная поклевка, запоминающаяся каждому рыболову, едва не утянула снасть в воду.

- Я подскочил, схватил удилище и сразу понял, что на крючке серьезная рыба, — делится впечатлениями Михаил. — Вываживание заняло около десяти минут, и вот уже сазан оказался в подсаке. Сделал несколько фотографий на память и отпустил рыбу обратно в водоем, чтобы она могла подрасти, — рассказал рыбак.

Точный вес трофейного сазана составил 8 килограммов 780 граммов. Этот результат стал предметом гордости и ярким воспоминанием для Михаила Шубина.
Фото: КВУ
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика