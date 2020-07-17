На Дону вырос коэффициент распространения коронавируса

Фото: gorodfinansov.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции снова поднялся в донском регионе. О новых данных сообщили в правительстве Ростовской области.По информации Роспотребнадзора, к утру 20 июля коэффициент составил 1,07. Кроме того, показатель заболевших на 100 тысяч жителей региона стал равен 274,5.Напомним, в Ростовской области могут вернуться к ограничительным мерам, если ситуация в целом ухудшится. А пока на Дону действует третий этап выхода из карантинного режима. Уже работают бассейны, бани, сауны, салоны красоты. С 20 июля также открылись клубы, музеи и выставочные залы.