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В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались 34-летний мужчина и еще четверо пациентов

В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались 34-летний мужчина и еще четверо пациентов
В донском регионе зафиксировали пять смертельных случаев от коронавируса. Об этом сообщает региональное правительство.

По данным на 9 сентября, в Ростовской области в регистре умерших по результатам патолого-анатомического вскрытия оказались еще пять человек с COVID-19. Самому младшему из них - 34 года. У пациента была гипертоническая болезнь, хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта и ожирение. Кроме того, больной поздно обратился за помощью к врачам.

Помимо него, жертвами стали еще четверо. Это 81-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим эндокринным заболеванием; 73-летняя пациентка с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим эндокринным заболеванием и нарушением обмена веществ; 59-летний инфицированный с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим эндокринным заболеванием и нарушением обмена веществ; 62-летняя женщина с гипертонической болезнью, хроническим эндокринным заболеванием, нарушением обмена веществ, поздно обратившаяся за медицинской помощью.

Так, за весь период пандемии коронавируса жертвами в области стали 383 человека.

Выросло и количество зараженных в Ростовской области. На сегодняшний день зарегистрировано 18 236 случаев инфицирования, из которых 153 человека получили положительные результаты тестов только за последние сутки. Ростов-на-Дону продолжает оставаться лидером по количеству зараженных в регионе.

Теги: коронавирус в Ростове

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