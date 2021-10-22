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В Ростовской области коронавирус подхватили еще 599 человек

В Ростовской области коронавирус подхватили еще 599 человек
В Ростовской области COVID-19 с начала пандемии заболел 152 981 человек. Из них 599 подхватили опасную инфекцию за сутки с 25 по 26 октября.

Большинство зараженных - молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории положительные результаты ПЦР-тестов получили 199 человек, что составляет 33,2%. Немного меньше пациентов с коронавирусом появилось в числе людей от 46 до 65 лет (171 человек, или 28,6%). Также диагноз подтвердился у 107 несовершеннолетних (17,9%).

Медики зафиксировали 96 случаев заражения COVID-19 среди жителей региона от 66 до 79 лет (16%). Меньше всего инфицированных по-прежнему выявили в возрастной категории старше 80 лет. По информации правительства области, за сутки коронавирусом заболели 26 пожилых людей.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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