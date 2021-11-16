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В Ростовской области коронавирусом заболели еще 643 человека

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 643 человека
В Ростовской области снизился прирост инфицированных коронавирусом. За сутки с 17 по 18 ноября диагноз подтвердился у 643 человек. За последние пять дней число заболевших уменьшилось на 14 человек в день.

На первом месте по количеству новых пациентов с COVID-19 остается молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории заболел 231 человек (36% инфицированных). Немного меньше зараженных оказалось среди людей от 46 до 65 лет - 216 человек, или 33,6%.

Также в числе заболевших - пенсионеры и дети. Вирус подхватили 49 детей, что составляет 7,6% всех инфицированных. Пациентами с COVID-19 стали 114 жителей региона в возрасте от 66 до 79 лет (17,7%) и 33 человека старше 80 лет (5,1%).

Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 167 740 человек. По информации областного правительства, 8 278 из них не смогли побороть опасную инфекцию.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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