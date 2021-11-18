В Ростовской области за сутки коронавирус подхватили 654 человека

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области увеличилось количество заболевших COVID-19. Инфекцию подхватили 654 человека за сутки с 19 по 20 ноября.На первом месте по числу новых зараженных - молодежь от 18 до 45 лет (37,9%). Еще 33,9% инфицированных выявили среди людей от 46 до 65 лет. Борьбу с вирусом начали 15,6% жителей региона от 66 до 79 лет и 5,7% - старше 80 лет. Также 6,9% пациентов с COVID-19 - дети.Число заболевших снова начинает увеличиваться, несмотря на локдаун и регулярный прирост вакцинированных. За сутки количество новых зараженных выросло на 11 человек. Небольшой спад продлился всего несколько дней.