В Ростовской области число инфицированных COVID-19 увеличилось на 483 человека

В Ростовской области выявляют все больше людей, зараженных коронавирусом. За сутки с 27 по 28 сентября диагноз подтвердился у 483 человек.Из них 34,4% - молодежь от 18 до 45 лет. Немного меньше заболевших среди людей от 46 до 65 лет - 25,7%. В числе новых пациентов с COVID-19 оказались и пенсионеры. Диагноз подтвердился у людей от 66 до 79 лет (13,2%) и у пожилых жителей региона старше 80 лет (4,8%). Борьбу с опасным вирусом начали даже дети. 21,9% новых заболевших - несовершеннолетние.Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 137 643 человек. По информации правительства Ростовской области, 6 750 из них не смогли побороть инфекцию. За минувшие сутки COVID-19 унес жизни 28 пациентов ковидных госпиталей.