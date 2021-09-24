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В Ростовской области число инфицированных COVID-19 увеличилось на 483 человека

В Ростовской области число инфицированных COVID-19 увеличилось на 483 человека
В Ростовской области выявляют все больше людей, зараженных коронавирусом. За сутки с 27 по 28 сентября диагноз подтвердился у 483 человек.

Из них 34,4% - молодежь от 18 до 45 лет. Немного меньше заболевших среди людей от 46 до 65 лет - 25,7%. В числе новых пациентов с COVID-19 оказались и пенсионеры. Диагноз подтвердился у людей от 66 до 79 лет (13,2%) и у пожилых жителей региона старше 80 лет (4,8%). Борьбу с опасным вирусом начали даже дети. 21,9% новых заболевших - несовершеннолетние.

Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 137 643 человек. По информации правительства Ростовской области, 6 750 из них не смогли побороть инфекцию. За минувшие сутки COVID-19 унес жизни 28 пациентов ковидных госпиталей.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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