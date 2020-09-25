В Ростовской области от коронавируса выздоровели почти 17 тысяч человек

В Ростовской области почти 17 тысяч человек вылечились от COVID-19. Об этом сообщило региональное правительство 28 сентября.За последние сутки опасную инфекцию поборол 41 дончанин. Общее количество выздоровевших жителей Ростовской области составило 16 938.Количество инфицированных также продолжает расти. За минувшие 24 часа в донском регионе заболели еще 193 человека. За период пандемии коронавирусом заболели 21 550 дончан. Большинство из них - люди от 46 до 65 лет.Жертвами опасной инфекции стали 486 человек.