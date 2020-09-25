В Ростовской области от коронавируса выздоровели почти 17 тысяч человек
В Ростовской области почти 17 тысяч человек вылечились от COVID-19. Об этом сообщило региональное правительство 28 сентября.
За последние сутки опасную инфекцию поборол 41 дончанин. Общее количество выздоровевших жителей Ростовской области составило 16 938.
Количество инфицированных также продолжает расти. За минувшие 24 часа в донском регионе заболели еще 193 человека. За период пандемии коронавирусом заболели 21 550 дончан. Большинство из них - люди от 46 до 65 лет.
Жертвами опасной инфекции стали 486 человек.