Более 16,5 тысячи дончан выздоровели от коронавируса

На Дону от коронавируса выздоровели более 16,5 тысячи человек. Об этом 24 сентября сообщило региональное правительство.За минувшие сутки от коронавируса вылечились 144 жителя Ростовской области. Общее количество дончан, справившихся с опасным вирусом, составило 16 580 человек - почти 80% от числа всех заражений.Растет и количество инфицированных. За последние 24 часа в донском регионе заболели еще 189 человек. За период пандемии количество зараженных достигло 20 793.Жертвами опасного вируса стали еще восемь человек. За период пандемии от коронавируса умерли 468 дончан, большинство из которых являлись пенсионерами и имели сопутствующие хронические заболевания. Также среди умерших от COVID-19 - 12-летний ребенок.