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Число заболевших коронавирусом на Дону за сутки выросло до 533

Число заболевших коронавирусом на Дону за сутки выросло до 533
Опубликованы данные о заболевших коронавирусом в Ростовской области на 24 апреля. За сутки число пациентов увеличилось на 64.Таким образом, по последним данным на Дону диагноз COVID-19 подтверждён у 533 человек. Информация опубликована на официальном федеральном портале Стопкоронавирус.рф.

Пациенты с подтверждённым диагнозом есть практически в каждом районе области. Ранее сообщалось, что большинство вновь выявленных случаев связаны с прибытием дончан из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Большинство заразившихся находятся на самоизоляции дома. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Добавим, что в Ростове развёрнуто два инфекционных госпиталя для приёма больных с коронавирусом. Медучреждения организованы на базе больниц № 1 им. Семашко и горбольницы № 20.

За сутки в России диагноз коронавирус подтвердился у 5 849 человек. Всего в стране зарегистрировано 68 622 случаев заболевания. В результате заболевания скончались 615.

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