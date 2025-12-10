Новости
В Ростовской области за сутки 9 декабря произошло пять техногенных пожаров

В Ростовской области за сутки произошло пять техногенных пожаров. На места происшествия выезжали 68 специалистов на 17 единицах техники.

По данным ведомства, кроме возгораний специалисты ликвидировали последствия шести ДТП.
Фото: МЧС РО
