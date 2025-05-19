В Ростовской области за сбор редких грибов предусмотрены до 1 млн рублей

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В Ростовской области за сбор редких грибов предусмотрены серьезные наказания. Закон, принятый в апреле 2023 года, предусматривает штрафы до 1 миллиона рублей и лишение свободы на срок до четырех лет. Это связано с угрозой исчезновения редких видов грибов и их активным распространением в социальных сетях.Если грибник случайно найдет и соберет несколько экземпляров краснокнижных грибов, ему грозит административная ответственность. Штраф за это составит от 2,5 до 5 тысяч рублей.Если же грибник будет заниматься сбором запрещенных грибов группой и публиковать фотографии в социальных сетях, его могут оштрафовать на сумму до 2 миллионов рублей или приговорить к лишению свободы на срок до шести лет.За групповую продажу редких грибов предусмотрена еще более серьезная ответственность. Участники могут быть оштрафованы на сумму до 6 миллионов рублей и лишены свободы на срок до девяти лет.В Ростовской области в Красную книгу занесено более 30 видов грибов. Среди них — берандовитый, глинисто-желтый и превосходный шампиньоны, серый подосиновик, гриб-зонтик Оливье, мухомор Виттадини и другие.Опытные грибники рекомендуют перед сбором ознакомиться с полным списком запрещенных видов. Это поможет избежать не только штрафов, но и проблем со здоровьем. Если гриб вызывает сомнения, лучше его не собирать.