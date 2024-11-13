Грибники столкнулись с худшим неурожайным сезоном в Ростовской области

Фото: Игорь Юдин

В Ростовской области завершился сезон сбора грибов, который принёс немало сюрпризов любителям этого занятия. Своими впечатлениями поделился Игорь Юдин, опытный грибник, с изданием Donday.Весь сезон любители грибов ждали, что ситуация изменится, но, к сожалению, этого не произошло. Впереди ещё две недели осени, и синоптики прогнозируют понижение температуры. Это означает, что осенний сезон сбора грибов можно считать завершённым.- Это не сравнится, наверное, ни с одним годом моей грибной карьеры. Я не припомню, чтобы было такое отсутствие грибов. Сказать, что грибы появились, это будет слишком громко сказано. Они встречаются, но единичными случаями. Чтобы собрать хотя бы более-менее нормальное количество, хотя бы на сковородку пожарить, не говоря уже о мариновании и о чем-то другом, нужно приложить очень много времени и сил, - рассказал Игорь Юдин.В социальных сетях всё чаще появляются фотографии лукошек, наполненных грибами. Кажется, что ситуация изменилась, но это не так. В обычных лесах можно встретить вешенку и рядовку тополевую, но это единичные случаи.- В этом сезоне грибы не росли массово, а скорее, поштучно. Нашел один, потом прошел метров 200-300 – и нашел второй. Это если повезет. Некоторым может улыбнуться удача, и можно будет найти около килограмма грибов, - рассказывает грибник.Напоминаем, что в течение весенне-летнего периода в Ростовской области наблюдалась аномальная засуха. Дожди не выпадали, а после аномальной жары резко похолодало, что привело к рекордно низкому урожаю.