От коронавируса выздоровели еще 350 человек в Ростовской области

В Ростовской области коронавирус побороли еще 350 человек. С начала пандемии по 15 марта врачи вылечили 68 218 пациентов с COVID-19, что составляет 88,6% от числа всех случаев заражения.За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 248 жителей донского региона. Общее количество инфицированных достигло 76 979 человек.В стационарах получают лечение 1 719 пациентов с коронавирусом. Из них 114 человек подключены к неинвазивным аппаратам ИВЛ, а 27 - к инвазивным. Последние находятся в тяжелом состоянии и получают кислород через трахейные трубки. Остальным достаточно кислородных масок и мундштуков.Несмотря на улучшение эпидситуации и большое количество выздоровевших дончан, некоторые случаи болезни заканчиваются летальным исходом. По информации правительства области, за последние сутки вирус забрал жизни пяти женщин в возрасте от 62 до 83 лет и двух мужчин 79 лет и 81 года. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 3 315 человек.