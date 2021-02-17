За сутки от коронавируса выздоровели 349 жителей Ростовской области

В Ростовской области от COVID-19 выздоровели еще 349 человек. С начала пандемии по 19 февраля врачи вылечили 60 542 дончан.Ежедневный прирост заболевших продолжает уменьшаться. За последние 24 часа коронавирус подхватили 320 человек - минимальное число за прошедшие несколько месяцев. Всего опасную инфекцию выявили у 70 326 человек.Стационарное лечение получают 1 796 жителей донского региона. Из них 138 пациентов подключены к неинвазивным аппаратам ИВЛ, 27 - к инвазивным. Последние находятся в тяжелом состоянии и не могут самостоятельно дышать. Поэтому врачи вводят их в медикаментозный наркоз и обеспечивают организм кислородом через отверстие в трахее.За прошедшие сутки из жизни ушли 23 пациента ковидных госпиталей. По информации правительства региона, за период пандемии не стало 3 17 дончан. Большинство из них - люди старше 60 лет. Их смерти связаны с ослаблением иммунной системы и наличием хронических заболеваний.