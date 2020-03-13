В Ростовской области выросла численность шакалов



В Ростовской области наблюдается рост численности шакалов. В частности, в Азовском районе жители уже долгое время жалуются на то, что хищники разоряют их хозяйства.



Как рассказали местные охотники, шакалы ночью пробираются во дворы частных домов, душат и крадут кур и уток. Однако охотоведы уверяют, что такое поведение нетипично для шакалов. Эти животные могут убить только одну птицу и убежать с ней, чтобы съесть. Ради «забавы» душить жертв они не будут.



В любом случае можно с уверенностью сказать, что шакалы с большой скоростью расселяются по донскому региону. Если до 20-го века их здесь вообще не было, то сейчас их насчитывается порядка 1 800 особей. По наблюдениям охотников, привычными для Ростовской области эти животные стали в начале 2000-х. Как рассказали в донском министерстве природы, с тех пор их численность значительно выросла. Чаще всего этих животных можно встретить в дельте Дона и в камышовых зарослях вдоль реки Западный Маныч. Этот зверь может выживать и в сухих местах обитания, к тому же он всеяден, поэтому обыкновенный шакал может приспосабливаться к разным условиям жизни.



- В Ростовской области нет традиции охоты на шакалов. Как добыча они не несут ценности. Это тоже является одним из факторов их распространения, - прокомментировал заместитель директора ФГУ «Ростовское государственное опытное охотничье хозяйство» Владислав Куликов. - К тому же это ночное животное, и охотиться на него можно только в тёмное время суток. Климат тоже может играть роль, но довольно опосредованную.



Специалист добавил, что появление шакалов в Ростовской области — закономерное явление. Как сказал Аристотель, природа не терпит пустоты — с Кавказа хищники расселились на свободную территорию, где не встретили сопротивления и нашли хорошую кормовую базу.



По данным Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области, наибольшее количество этих зверей наблюдается на территории Багаевского, Веселовского, Усть-Донецкого, Зерноградского, Сальского, Азовского, Аксайского, Волгодонского, Кашарского, Мартыновского, Семикаракорского и Орловского районов области.



Азовские охотники рассказали, что количество шакалов значительно увеличилось после тёплой зимы 2019-2020 годов. У животных были благоприятные условия для размножения. Так как в регионе не было морозов, хищники всю зиму могли хорошо питаться, охотясь на грызунов и птиц. Чем больше становится шакалов, тем больше они поедают зайцев, фазанов, диких уток и других птиц. Охотники уверены, что такая ситуация может нанести серьёзный урон дикой природе.



Для регулирования численности плотоядных животных каждый год министерство природы устанавливает нормы их отстрела. Так, в 2020 году можно добыть 526 шакалов любого пола и возраста. С помощью таких мер в регионе планируют сократить количество нападений зверей на людей и домашних животных, а также исключить распространение бешенства. Стоит отметить, что одновременно с этим нормы добычи хищника во время любительской охоты не регулируются.



- В случае превышения численности шакалов ежегодно принимаются постановления о регулировании численности плотоядных животных на территории охотничьих угодий области, - добавили в Минприроды. - В каждом охотничьем угодье устанавливается объём добычи животных.



В рамках регулирования численности шакалов охотникам выплачивают определённую сумму за добытое животное. По мнению специалистов, меры по плановому отстрелу хищников нужно принимать постоянно, так как при запрете охоты они начнут быстро плодиться.